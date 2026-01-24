Trovato un cadavere in un canale alle porte del Canavese

Macabra scoperta nella serata di ieri, venerdì 23 gennaio, a Leini: in un canale è stato trovato un cadavere in avanzato stato di decomposizione.

Cadavere in un canale, la macabra scoperta a Leini

Come riporta Prima il Canavese, il macabro rinvenimento è stato fatto in strada Fornacino, nei pressi della sede della Seven. Si tratta del secondo ritrovamento di questo genere nel giro di poco tempo. Il corpo si trovava in un canale di scolo.

Scoperto da un passante

È stato un passante ad accorgersi per caso del cadavere, nascosto tra i rovi. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigli del fuoco e il personale della Scientifica. Ieri sera, proprio a causa dell’avanzato stato di decomposizione, non era ancora stato possibile procedere all’identificazione della persona defunta.

Le indagini

Sono ora in corso tutti gli accertamenti necessari per dare un nome alla vittima e risalire alle cause del decesso. Al momento gli investigatori non avrebbero escluso alcuna ipotesi. Bisognerà dunque attendere ulteriori sviluppi delle indagini dei carabinieri e l’esito degli esami medico-legali per sapere se si tratti di un fatale incidente o di una morte violenta. Da appurare anche se la persona sia morta lì o vi sia stata portata successivamente.

Si tratta del secondo cadavere trovato a Leini in meno di un anno. Ad aprile, infatti, era già stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo.

