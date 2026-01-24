Incidente in autostrada: due autocarri ribaltati e traffico interrotto.

Incidente in autostrada: due autocarri ribaltati e traffico interrotto

Grave incidente nella mattinata di ieri, venerdì 23 gennaio, lungo l’autostrada A5 Torino-Aosta, nel tratto compreso tra Volpiano e San Giorgio Canavese, in direzione Aosta. Per cause ancora in fase di accertamento, due autocarri sono rimasti coinvolti in un violento sinistro e si sono entrambi ribaltati su un fianco, occupando gran parte della carreggiata. Non solo: parte del carico si è sparso per decine e decine di metri lungo il manto di asfalto.

L’impatto ha provocato l’immediato blocco della circolazione nel tratto interessato, con lunghe code che si sono formate nel giro di pochi minuti. Alcuni automobilisti sono rimasti fermi in autostrada in attesa delle operazioni di soccorso e di ripristino della viabilità.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i mezzi di soccorso sanitario, i vigili del fuoco e le pattuglie della polizia stradale, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. I pompieri hanno lavorato a lungo per la messa in sicurezza dei mezzi pesanti, entrambi adagiati sulla carreggiata, e per evitare ulteriori rischi legati alla possibile fuoriuscita di carburante.

Una persona è rimasta ferita nell’incidente: il conducente di uno dei due autocarri è stato preso in carico dal personale del 118 e trasportato in ospedale in codice verde. Le sue condizioni, fortunatamente, non desterebbero preoccupazione.

Gravi disagi per il traffico

A seguito dell’incidente, la A5 è stata temporaneamente chiusa nel tratto interessato per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione dei mezzi incidentati e la pulizia della carreggiata. Pesanti i disagi per il traffico, con deviazioni obbligatorie e rallentamenti anche sulla viabilità ordinaria.

La situazione è rimasta critica per diverse ore. Solo al termine delle operazioni di recupero dei camion e dopo le verifiche di sicurezza da parte della polizia stradale sarà possibile procedere con la riapertura graduale della carreggiata. Lo riporta Notizia Oggi

