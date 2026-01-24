Fermo con l’auto in panne, 62enne travolto e ucciso.

Fermo con l’auto in panne, 62enne travolto e ucciso

Non uno schianto frontale ma un tamponamento con investimento di un uomo uscito dall’abitacolo. Dopo le prima indagini, si chiarirebbe la dinamica della tragedia avvenuta nel tardo pomeriggio di giovedì 22 gennaio, lungo la tangenziale alle porte di Vercelli, in direzione Caresanablot.

Secondo quanto ricostruito, la vittima, un uomo di 62 anni, si sarebbe accostato a bordo strada con il suo mezzo che aveva un problema meccanico. Una breve sosta, probabilmente per rabboccare l’olio, che si è però trasformata in un drammatico incidente.

Tamponamento a causa della nebbia

Il furgone era fermo quando un’auto, che procedeva nella stessa direzione, lo ha centrato violentemente, probabilmente a causa della nebbia. Il veicolo ha carambolato per diversi metri, ribaltandosi sulla carreggiata e travolgendo il 62enne. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare: i soccorsi non hanno potuto che constatarne il decesso.

Alla guida una donna di 32 anni, rimasta ferita nell’urto. Soccorsa dal personale del 118 in evidente stato di choc, è stata trasportata all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli per accertamenti: le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi.

Grave anche un altro uomo a bordo del veicolo tamponato

Gravissime invece le condizioni di un secondo uomo, amico della vittima. Si trovava anch’egli nei pressi del furgone quando è avvenuto l’impatto e, a causa della violenza dello scontro, è stato sbalzato in un campo adiacente alla carreggiata, a circa cinquanta metri dal punto dell’urto. Trasportato in codice rosso in ospedale, resta ricoverato in condizioni critiche. Lo riporta Notizia Oggi

Sulla dinamica esatta stanno ora lavorando gli agenti della polizia municipale di Vercelli. Come accennato, un ruolo determinante potrebbe averlo avuto la fitta nebbia che ieri pomeriggio avvolgeva gran parte della provincia, riducendo drasticamente la visibilità. Sull’asfalto non sono stati trovati segni evidenti di frenata.

Foto d’archivio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook