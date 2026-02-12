I carabinieri recuperano refurtiva agricola per oltre 100mila euro. Un’attività congiunta che ha coinvolto più unità operative del Comando Provinciale di Vercelli ha portato all’arresto in flagranza di un uomo.

Denunciati a piede libero altri due complici. Tutti sono residenti in provincia di Vercelli e presunti responsabili di furto aggravato continuato e ricettazione di ricambi e componenti di macchine agricole.

L’azione è stata l’esito di una meticolosa attività info-investigativa intrapresa e sviluppata dal Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Vercelli. Attività che ha permesso di monitorare i movimenti dei sospettati e ha consentito di interrompere la condotta criminosa. Da segnalare che il proprietario dell’azienda, già vittima di furto, aveva affidato il monitoraggio delle macchine a un’agenzia investigativa.

Il blitz è scattato in mattinata, quando i militari hanno intercettato il movimento anomalo di una livella agricola. Ciò ha condotto i carabinieri in una cascina della provincia di Alessandria, individuata quale base logistica per lo stoccaggio della refurtiva.

All’interno del capannone, sono stati trovati non solo il mezzo rubato la stessa mattina alle prime luci dell’alba. Ma anche altri componenti di macchine agricole pesanti rubate nelle settimane precedenti. Appunto per un valore complessivo stimato in ben oltre 100mila euro. Tutti i beni sono stati immediatamente restituiti al legittimo proprietario.

L’arresto

Il presunto responsabile, come detto, è un uomo incensurato, sottoposto al regime degli arresti domiciliari. I due complici sono stati deferiti in stato di libertà per il concorso nei reati contestati, con diversi gradi di coinvolgimento accertati durante le indagini.

