Fermato mentre cerca di rubare all’Esselunga. Nei guai un ragazzo 21enne di origine straniera.

I fatti risalgono al pomeriggio di ieri, mercoledì 11 febbraio. Stando a una prima ricostruzione, il giovane avrebbe provato a oltrepassare le casse e a uscire dal supermercato senza pagare alcuni prodotti. Il valore della merce si aggirerebbe intorno agli 80 euro.

Il ladro è stato notato e fermato dagli addetti alla sicurezza della struttura, che successivamente hanno chiamato i carabinieri. La merce è stata restituita alla supermercato, mentre i militari si sono occupati delle procedure di identificazione. Il ragazzo rischia una ora una denuncia.

