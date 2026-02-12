Seguici su

Fermato mentre cerca di rubare all’Esselunga

Nei guai un ragazzo 21enne di origine straniera

Fermato mentre cerca di rubare all’Esselunga. Nei guai un ragazzo 21enne di origine straniera.

Fermato mentre cerca di rubare all’Esselunga

I fatti risalgono al pomeriggio di ieri, mercoledì 11 febbraio. Stando a una prima ricostruzione, il giovane avrebbe provato a oltrepassare le casse e a uscire dal supermercato senza pagare alcuni prodotti. Il valore della merce si aggirerebbe intorno agli 80 euro.

Il ladro è stato notato e fermato dagli addetti alla sicurezza della struttura, che successivamente hanno chiamato i carabinieri. La merce è stata restituita alla supermercato, mentre i militari si sono occupati delle procedure di identificazione. Il ragazzo rischia una ora una denuncia.
