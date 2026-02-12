Seguici su

Cronaca

Incidente nella notte in autostrada: quattro feriti

Due veicoli si sono scontrati in direzione Aosta. Le persone coinvolte sono state portate in ospedale

Incidente nella notte in autostrada: quattro feriti

Il violento scontro si è verificato lungo la A5 Torino-Aosta, nel tratto compreso tra Volpiano e San Giorgio Canavese, in direzione Aosta. Ancora da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto e le conseguenti responsabilità. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure ai feriti direttamente sul luogo dell’incidente.

Il bilancio è di quattro persone ferite, come detto, tutte trasportate al nosocomio di Chivasso. Nessuno sarebbe in pericolo di vita, ma sono stati necessari approfondimenti.

Durante i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza dell’area si sono registrati rallentamenti alla circolazione, sempre in direzione Aosta.
