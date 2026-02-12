Giovane in ospedale dopo l’incidente con il monopattino. Lo scontro con un’automobile, ad avere la peggio è stato un 26enne.

Giovane in ospedale dopo l’incidente con il monopattino

L’incidente è successo nella mattina di ieri, mercoledì 11 febbraio, in centro a Valle Mosso, nel territorio comunale di Valdilana. Un giovane di 26 anni, di origine straniera, è rimasto ferito dopo essere stato coinvolto in uno scontro tra il monopattino su cui viaggiava appunto e la vettura condotta da una donna di 58 anni.

Immediati i soccorsi. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 per le prime cure del caso. Il personale sanitario, constatate le condizioni del ragazzo, ha deciso per il trasporto in ospedale. Il giovane è arrivato al pronto soccorso in codice giallo.

Ancora da stabilire l’esatta dinamica del sinistro.I carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso e ora dovranno ricostruire quanto accaduto e stabilire le responsabilità.

