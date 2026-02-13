Con il monopattino contro l’auto: incidente a Valdilana.

Un 26enne di origine straniera è stato portato in ospedale in codice giallo in seguito a un incidente. E’ avvenuto nella mattinata dell’11 febbraio a Valle Mosso. Il giovane a bordo del suo monopattino si è scontrato con una vettura condotta da una donna di 58 anni. Ad avere la peggio il 26enne che è stato portato in ospedale. Sul posto i carabinieri e il 118.

