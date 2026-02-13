CronacaValli Mosso e Sessera
Con il monopattino contro l’auto: incidente a Valdilana
Un 26enne portato in ospedale per accertamenti in codice giallo
Con il monopattino contro l’auto: incidente a Valdilana.
Un 26enne di origine straniera è stato portato in ospedale in codice giallo in seguito a un incidente. E’ avvenuto nella mattinata dell’11 febbraio a Valle Mosso. Il giovane a bordo del suo monopattino si è scontrato con una vettura condotta da una donna di 58 anni. Ad avere la peggio il 26enne che è stato portato in ospedale. Sul posto i carabinieri e il 118.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Fuori provincia19 ore fa
Malore in classe, muore insegnante di soli 41 anni
Attualità3 giorni fa
Tensione durante uno sfratto a Biella
Cronaca1 giorno fa
Prendono a pugni e testate il benzinaio e gli rubano 3mila euro
Basso Biellese3 giorni fa
Cane pastore maremmano uccide un altro cane a morsi a Cerrione
Attualità3 giorni fa