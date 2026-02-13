Seguici su

CronacaValli Mosso e Sessera

Con il monopattino contro l’auto: incidente a Valdilana

Un 26enne portato in ospedale per accertamenti in codice giallo

Pubblicato

8 secondi fa

il

anziano accusa un malore in piscina

Con il monopattino contro l’auto: incidente a Valdilana.

Un 26enne di origine straniera è stato portato in ospedale in codice giallo in seguito a un incidente. E’ avvenuto nella mattinata dell’11 febbraio a Valle Mosso. Il giovane a bordo del suo monopattino si è scontrato con una vettura condotta da una donna di 58 anni. Ad avere la peggio il 26enne che è stato portato in ospedale. Sul posto i carabinieri e il 118.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.