Degustazione della pizza biellese con il Docbi

Prenotazione aperte per gustare un piatto unico nel suo genere

DocBi – Sapori Biellesi, in collaborazione con l’Associazione Biellese del Castagno “Ij maron ëd l’arbo”, organizza un doppio appuntamento per la degustazione guidata da Mina Novello e da Alfredo Sunder della “Pizza Biellese”, il piatto ideato da Mina Novello con l’utilizzo di farina di castagne prodotta localmente e bagna cauda.

Il primo appuntamento si svolgerà giovedì 19 febbraio alle ore 19:30 presso la Pizzeria Nerone di Coggiola (via G. Mazzini 69 – prenotazione obbligatoria: 347 3101618); il secondo, lunedì 2 marzo alle ore 19:30 presso la Pizzeria La Bussola di Cossato (via Mazzini 42 – prenotazione obbligatoria: 015 921702).
In considerazione dei posti limitati si consiglia di prenotare con sollecitudine, unicamente ai
numeri indicati.

