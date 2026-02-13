Proseguono i lavori per il nuovo ponte sul Rio Ottina

Procedono secondo cronoprogramma i lavori per la realizzazione del nuovo ponte sul torrente Ottina, lungo la Strada Provinciale 230 di Massazza (strada Trossi), nel Comune di Villanova Biellese.

Nei giorni scorsi è stato completamente demolito il vecchio ponte, ormai non più adeguato sotto il profilo strutturale. Il cantiere è ora entrato nella fase più delicata e strategica dell’intervento: la realizzazione delle fondazioni della nuova struttura.

In particolare, sono in corso le operazioni di esecuzione dei pali che sosterranno la nuova spalla del ponte. Si tratta di un lavoro altamente specialistico, un passaggio decisivo per la sicurezza dell’opera.

Al termine di questa fase sarà necessario attendere circa 28 giorni, tempo tecnico indispensabile prima di poter procedere con le successive fasi dei lavori.

Nel frattempo, la viabilità lungo la SP 230 è regolarmente garantita grazie al by-pass provvisorio realizzato accanto al ponte, che consente il transito dei veicoli senza interruzioni su un’arteria percorsa quotidianamente da migliaia di mezzi.

«I lavori stanno entrando nel cuore dell’intervento – dichiara il Presidente della Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo –. La fase delle fondazioni è quella meno visibile rispetto ad altre, ma è la più importante per assicurare solidità e sicurezza al nuovo ponte. Abbiamo scelto fin dall’inizio di realizzare un by-pass provvisorio per evitare la chiusura della strada e tutelare cittadini e imprese biellesi. È una scelta concreta che oggi ci permette di portare avanti il cantiere in piena sicurezza, senza penalizzare la mobilità del territorio».

L’intervento conferma l’impegno della Provincia di Biella nel garantire infrastrutture sicure e adeguate alle esigenze del territorio.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook