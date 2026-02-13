Seguici su

In Posta una cartolina per San Valentino

Una bella idea per celebrare la famosa festa di tutti gli innamorati.

Pubblicato

4 minuti fa

il

Poste Italiane celebra anche quest’anno la Festa degli Innamorati dedicando a San Valentino una colorata cartolina filatelica.

Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera ricordare in modo originale una giornata speciale, spedendo un messaggio d’amore al proprio partner vicino o lontano.

La cartolina semplice è in vendita al prezzo di 1€ nei  uffici postali di Borgosesia, Varallo e Vercelli Centro, online su poste.it oltre che nello Spazio Filatelia di Via Alfieri 10  a Torino dove sino al 14 febbraio sarà disponibile anche un annullo speciale.

La cartolina puzzle dal titolo “L’amore è una combinazione segreta”, al prezzo di 6€, consente invece al destinatario di divertirsi a ricomporre il puzzle e scoprire il messaggio d’amore.

Per ulteriori informazioni su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.

 

