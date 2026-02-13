Seguici su

Villaggio Olimpico di Cortina: preservativi esauriti

Una curiosità rilanciata dai giornali nazionali dopo la confessione di un atleta

Erano previsti tre preservativi per ogni atleta, in totale 9700. In tre giorni sono andati tutti esauriti.
A raccontarlo è stato un atleta che ha voluto mantenere l’anonimato. Una curiosità rilanciata anche dai giornali nazionali.

