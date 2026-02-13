Attualità
Villaggio Olimpico di Cortina: preservativi esauriti
Una curiosità rilanciata dai giornali nazionali dopo la confessione di un atleta
Villaggio Olimpico di Cortina: preservativi esauriti
Erano previsti tre preservativi per ogni atleta, in totale 9700. In tre giorni sono andati tutti esauriti.
A raccontarlo è stato un atleta che ha voluto mantenere l’anonimato. Una curiosità rilanciata anche dai giornali nazionali.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Fuori provincia20 ore fa
Malore in classe, muore insegnante di soli 41 anni
Attualità3 giorni fa
Tensione durante uno sfratto a Biella
Cronaca1 giorno fa
Prendono a pugni e testate il benzinaio e gli rubano 3mila euro
Basso Biellese3 giorni fa
Cane pastore maremmano uccide un altro cane a morsi a Cerrione
Attualità3 giorni fa