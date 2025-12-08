Ha un colpo di sonno al volante di una Bmw e si schianta contro il guard rail

Momenti di paura sulla strada provinciale 232, nel territorio di Cossato, dove una Bmw è improvvisamente uscita di strada e ha terminato la propria corsa contro il guardrail, divelto dalla violenza dell’impatto. È successo nella giornata di ieri, domenica 7 dicembre. A provocare l’incidente, secondo la prima sommaria ricostruzione, sarebbe stato un colpo di sonno stato un colpo di sonno del conducente.

Colpo di sonno mentre è alla guida, automobilista si schianta contro il guardrail sulla provinciale

Durante un normale servizio di controllo, una pattuglia dei carabinieri della stazione di Mottalciata ha notato l’auto fuori dalla carreggiata e il tratto di guardrail danneggiato. L’automobilista, un uomo di ottant’anni residente fuori regione, era uscito autonomamente dal veicolo e non aveva riportato ferite.

Il pensionato si sarebbe addormentato mentre era alla guida e avrebbe perso il controllo della vettura per questo motivo, finendo contro la barriera di protezione.

I soccorsi e il recupero del mezzo

Sul posto è intervenuto un carro attrezzi che ha provveduto al recupero della Bmw. Non è stato invece necessario l’intervento dei sanitari, dato che il conducente non era rimasto ferito seriamente e non aveva bisogno di cure mediche.

Dopo aver effettuato i rilievi, i carabinieri hanno delimitato l’area interessata con un nastro, in attesa dell’arrivo dei tecnici Anas, incaricati del ripristino del guardrail danneggiato.

