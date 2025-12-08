Colta da malore durante una passeggiata, purtroppo non ce l’ha fatta

Non ce l’ha fatta, purtroppo, la donna che giovedì si era sentita male durante una passeggiata: Marika Cesale Ros è morta sabato all’Ospedale degli Infermi di Ponderano. Aveva soltanto 37 anni.

Marika Cesale Ros portata via da un malore a soli 37 anni

Per molte ore tanti biellesi sono rimasti con il fiato sospeso, sperando e pregando affinché potesse riprendersi e tornare dai suoi cari. Purtroppo non è stato così.

Tutto è iniziato giovedì mattina a Occhieppo Superiore, in località Castellazzo. La donna stava facendo una passeggiata, con l’intenzione di andare a far visita a conoscenti, quando ha accusato il malore.

Una volta scattato l’allarme, dalla centrale operativa sono stati inviati i sanitari del 118 e una pattuglia di carabinieri. Sul posto è arrivato anche il marito. Quando i soccorritori l’hanno raggiunta, la 37enne era in arresto cardiaco.

Portata d’urgenza all’ospedale, in codice rosso, è stata quindi ricoverata nel reparto di Rianimazione in condizioni disperate e in prognosi riservata. Purtroppo i tentativi di salvarle la vita si sono rivelati tutti vani.

L’intera comunità di Occhieppo Superiore sconvolta: Marika era molto conosciuta e stimata

Marika Cesale Ros era molto conosciuta e benvoluta a Occhieppo Superiore, dove gestiva un chiosco in cui vengono venduti i prodotti dell’azienda agricola di famiglia.

Il cordoglio di un’intera comunità

In queste ore tantissime persone stanno ricordando Marika ed esprimendo il loro dolore per la sua prematura scomparsa, come dimostrano anche i tanti messaggi comparsi sui social network.

C’è chi, come Sere, sottolinea come la 37enne sapesse vedere sempre il buono: “E lo sapevi trasmettere in tutto, sei stata e resterai per sempre nei nostri cuori. L’ amore che hai dentro portalo sempre con te”.

“Che dire, Marika, non ci sono parole, la vita a volte è ingiusta – sono le parole di Antonella -. Ti ricorderemo sempre con il tuo dolce sorriso. Castellazzo non sarà più quello di prima senza di te. Proteggi i tuoi bimbi da lassù, buon viaggio”.

