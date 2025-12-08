Si addormenta al volante e va a sbattere contro un cancello

Una donna si addormenta al volante e la sua auto finisce contro il cancello di una casa. È successo a Mongrando. Giornata sfortunata quella di ieri per i colpi di sonno, dato che poche ore prima un incidente analogo si era già verificato a Cossato.

Si addormenta al volante

Sembra esserci un colpo di sonno alla base dell’incidente avvenuto nella tarda serata di ieri, domenica 7 dicembre, intorno alle 22,40, in via Martiri della Libertà a Mongrando. Un’auto, guidata da una donna di 67 anni residente in Valle Elvo, è improvvisamente andata a sbattere contro il cancello di un’abitazione privata.

La dinamica dell’incidente

Secondo la prima sommaria ricostruzione, l’automobilista avrebbe avuto un improvviso colpo di sonno. L’abitazione coinvolta è di proprietà di una donna del 1957.

Nessun ferito

Per fortuna, nell’incidente nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso, ricostruendo la dinamica e verificando lo stato del veicolo e della proprietà colpita.

