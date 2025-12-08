Parole volgari a una ragazza e scoppia un parapiglia

Momenti di tensione nella serata di domenica fuori dal polivalente di Cavaglià, dove è stato richiesto l’intervento dei carabinieri in seguito a una lite tra giovani. Sul posto sono giunte le pattuglie delle stazioni di Cavaglià e Mongrando, ma all’arrivo dei militari la situazione era già tornata tranquilla.

Parole volgari rivolte a una ragazza all’origine della lite

Secondo una prima sommaria ricostruzione, la lite sarebbe nata all’uscita dal polivalente, a causa degli apprezzamenti volgari che due ragazzi avrebbero rivolto a una giovane. Un comportamento che avrebbe provocato la reazione del fidanzato della ragazza, immediatamente supportato dai suoi amici.

Il parapiglia

Ne sarebbe nato un breve parapiglia, durante il quale i due autori degli apprezzamenti sgraditi sarebbero saliti in auto per poi andarsene, accompagnati da alcuni pugni contro la carrozzeria dati dal gruppo intervenuto dopo le parole sgradite.

Nonostante il parapiglia, al momento non si ha notizia di persone rimaste ferite.

Quando le pattuglie sono giunte sul posto, la lite era già cessata. I militari hanno comunque raccolto le prime informazioni e avviato gli accertamenti necessari per comprendere con chiarezza quanto accaduto.

