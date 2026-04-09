Biellese OrientaleCronaca
Fiamme in un’azienda di Lessona: intervengono i vigili del fuoco
Presenti anche i carabinieri; in corso gli accertamenti per stabilire l’origine dell’incendio
Fiamme in un’azienda di Lessona: intervengono i vigili del fuoco.
Fiamme in un’azienda di Lessona: intervengono i vigili del fuoco
Allarme nel tardo pomeriggio di ieri, 8 aprile, a Lessona, dove una grossa nube di fumo, visibile a distanza, ha attirato l’attenzione di residenti e passanti.
Dalle prime ricostruzioni, il rogo avrebbe coinvolto un container all’interno di un’area aziendale. I Vigili del Fuoco sono stati impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e bonifica.
Presenti anche i Carabinieri; in corso gli accertamenti per stabilire l’origine dell’incendio.
Immagine di repertorio
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità20 ore fa
La prima pagina del giornale in edicola oggi
Circondario22 ore fa
È morto Gianni Bellan, aveva solo 57 anni
Cossatese3 giorni fa
I clienti ringraziano il personale del Living Garden: “Bravissimi a gestire la situazione”
Attualità23 ore fa
Conto alla rovescia per il ritorno del luna park. Ecco quando arriva
Cronaca19 ore fa