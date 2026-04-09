Fiamme in un’azienda di Lessona: intervengono i vigili del fuoco.

Fiamme in un’azienda di Lessona: intervengono i vigili del fuoco

Allarme nel tardo pomeriggio di ieri, 8 aprile, a Lessona, dove una grossa nube di fumo, visibile a distanza, ha attirato l’attenzione di residenti e passanti.

Dalle prime ricostruzioni, il rogo avrebbe coinvolto un container all’interno di un’area aziendale. I Vigili del Fuoco sono stati impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e bonifica.

Presenti anche i Carabinieri; in corso gli accertamenti per stabilire l’origine dell’incendio.

Immagine di repertorio

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