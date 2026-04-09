BiellaCronaca
Vandali sfondano i finestrini di sei auto e un furgone – FOTO
Raffica di danni, tutti in centro città e di notte. Indagano i carabinieri. Altri casi al Piazzo
Vandali sfondano i finestrini di sei auto e un furgone.
Vandali sfondano i finestrini di sei auto e un furgone
Non una, ma ben sette vetture pesantemente danneggiate. È il bilancio parziale della notte di follia di qualche vandalo, che per ragioni al momento ignote ha deciso di sfogarsi prendendosela con le auto parcheggiate nei pressi del Museo del Territorio, in pieno centro città, nell’area compresa tra piazza La Marmora e via Quintino Sella.
Ad accorgersene e a dare l’allarme, intorno alle 4 della notte tra giovedì e venerdì scorso, è stato un addetto alla vigilanza della Mek Pol.
Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri, che hanno iniziato la lunga “conta dei danni”. Almeno sette veicoli presentavano finestrini sfondati. In qualche caso sul lato del guidatore, in altri su quello del passeggero. In particolare, ad avere la peggio sono stati un furgone Volkswagen Cuddy, una Fiat 500, due Toyota, una Renault Clio e una Fiat Panda lato guida.
Immediatamente sono partiti gli accertamenti per provare a risalire ai responsabili. Un contributo fondamentale potrebbe arrivare dall’analisi delle videocamere di sorveglianza della zona.
Al momento, ma si tratta solo di semplici ipotesi, tutto fa pensare a inspiegabili atti vandalici e non a furti, dato che non sembra sia stato rubato nulla.
Episodi analoghi sarebbero stati segnalati nella stessa notte anche lungo corso del Piazzo. Per adesso però non ci sono conferme sul fatto che possa trattarsi di casi collegati tra loro.
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Emerson
9 Aprile 2026 at 9:27
spero che vengano beccati e che risarciscano tutti i danni, anche se io personalmente, oltre al risarcimento, a questo o questi delinquenti,per quello che è stato fatto , li lascerei su una sedia a rotelle, dopo avergli frantumato gli arti inferiori con una mazza da muratore.
Scommetto, che dopo questa “cura”, avranno più rispetto delle cose altrui.
Aldo
9 Aprile 2026 at 9:32
è ora di usare il bastone con questi imbecilli il buonismo non serve più.