Vandali sfondano i finestrini di sei auto e un furgone – FOTO

Vandali sfondano i finestrini di sei auto e un furgone.

Vandali sfondano i finestrini di sei auto e un furgone

Non una, ma ben sette vetture pesantemente danneggiate. È il bilancio parziale della notte di follia di qualche vandalo, che per ragioni al momento ignote ha deciso di sfogarsi prendendosela con le auto parcheggiate nei pressi del Museo del Territorio, in pieno centro città, nell’area compresa tra piazza La Marmora e via Quintino Sella.

Ad accorgersene e a dare l’allarme, intorno alle 4 della notte tra giovedì e venerdì scorso, è stato un addetto alla vigilanza della Mek Pol.

Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri, che hanno iniziato la lunga “conta dei danni”. Almeno sette veicoli presentavano finestrini sfondati. In qualche caso sul lato del guidatore, in altri su quello del passeggero. In particolare, ad avere la peggio sono stati un furgone Volkswagen Cuddy, una Fiat 500, due Toyota, una Renault Clio e una Fiat Panda lato guida.

Immediatamente sono partiti gli accertamenti per provare a risalire ai responsabili. Un contributo fondamentale potrebbe arrivare dall’analisi delle videocamere di sorveglianza della zona.

Al momento, ma si tratta solo di semplici ipotesi, tutto fa pensare a inspiegabili atti vandalici e non a furti, dato che non sembra sia stato rubato nulla.

Episodi analoghi sarebbero stati segnalati nella stessa notte anche lungo corso del Piazzo. Per adesso però non ci sono conferme sul fatto che possa trattarsi di casi collegati tra loro.

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