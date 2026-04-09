Addio a Sergio Ciocchetti, morto a soli 57 anni.

Addio a Sergio Ciocchetti, morto a soli 57 anni

È stato celebrato martedì mattina in Duomo il funerale di Sergio Ciocchetti, morto all’età di soli 57 anni a causa di un male incurabile.

In tanti hanno voluto essere presenti per tributargli un ultimo accorato saluto.

Sergio era molto conosciuto in città, soprattutto nel rione Vernato, dove i suoi genitori avevano gestito per molti anni un bar in via Quintino Sella.

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