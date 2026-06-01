Escursionista priva di conoscenza all’Argimonia. E’ successo questa mattina, la vittima è stata poi ricoverata in ospedale a Biella.

Escursionista priva di conoscenza all’Argimonia

Il soccorso alpino di Biella e l’elisoccorso di Azienda Zero sono intervenuti nella tarda mattinata di oggi sul sentiero di cresta che porta alla punta dell’Argimonia nel comune dì Valdilana.

Una persona componente di un gruppo di escursionisti, aveva perso conoscenza. I compagni di gita hanno subito chiamato il 112, che ha inviato sul posto l’eliambulanza di Azienda Zero della base di Borgosesia. Alla luce ell meteo non troppo favorevole sulla zona in quel momento, sono state attivate anche le squadre del soccorso alpino di Vallemosso e Valle Cervo per eventuale supporto.

La persona è stata stabilizzata e successivamente recuperata a bordo con verricello e trasferita il successivo all’ospedale di Biella.

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