Volo di oltre 100 metri sul Mucrone: escursionista in codice rosso.

Volo di oltre 100 metri sul Mucrone: escursionista in codice rosso

Si è concluso nel tardo pomeriggio di ieri un intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e del Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte sul Monte Mucrone, comune di Biella, per un escursionista precipitato. L’allarme è stato lanciato intorno alle 16.30 dopo che un uomo è scivolato lungo il sentiero tra la spalla del Monte Mucrone e l’omonimo lago, precipitando per oltre un centinaio di metri lungo un pendio molto ripido.

Sul posto è stato inviato l’elisoccorso del 118 che ha individuato il ferito e ha sbarcato al verricello l’equipe nel punto dove si trovava. Le operazioni di stabilizzazione del paziente hanno richiesto un impegno particolare poiché presentava un politrauma con sospetto interessamento della colonna vertebrale. Dopo l’imbarellamento, l’uomo è stato imbarcato sull’elicottero sempre al verricello e condotto in ospedale dove è stato ricoverato in codice rosso.

Nel frattempo le squadre a terra del Soccorso Alpino locale sono salite incontro alla moglie del ferito che scendeva accompagnata da altre persone trovate sul posto e hanno proceduto a trasferirla a valle in sicurezza su un mezzo fuoristrada. Presenti sul posto i Vigili del Fuoco.

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