Elsa rientra in Italia: trasferita al Cto in elicottero

Migliorano le condizioni della quindicenne, che ha sorriso una volta giunta a destinazione, ma il percorso di cura e recupero rimane lungo e delicato

Elsa Rubino

Finalmente, dopo quasi tre mesi di ricovero in Svizzera, Elsa Rubino è tornata in Italia. La quindicenne biellese rimasta gravemente ferita nell’incendio di Crans Montana è stata trasferita al Cto di Torino a bordo di un elicottero della Protezione civile. Il trasporto è avvenuto questa mattina.

Il fatto stesso che sia stato possibile spostarla dall’ospedale di Zurigo in cui era ricoverata è un segnale molto positivo per quanto riguarda le sue condizioni. Il percorso di cura e di recupero, però, come sottolineato da Massimo Navissano, direttore della struttura complessa del centro Grandi ustioni del Cto di Torino, rimane lungo e delicato.

“Elsa è arrivata pochi minuti fa in elicottero da Zurigo e la prima cosa positiva è che è scesa sorridendo, quindi siamo riusciti a farla sorridere, col suo palloncino, accompagnata dalla mamma”. Sono le parole di Navissano riportate dall’Ansa.

“In questo momento – ha aggiunto – sono state accolte nella terapia sub-intensiva del Centro grandi ustionati del Cto della Città della Salute, qui a Torino. Ha superato la fase iniziale acuta quindi è stata considerata trasportabile. Respira spontaneamente già da lunedì e quindi è arrivata per proseguire qui le cure presso il nostro centro. E’ una paziente molto delicata, ha subito tanti interventi, quindi la strada è ancora molto lunga”.

