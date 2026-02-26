Cavalli in libertà sulla strada per Pollone

Momenti di apprensione nella mattinata di ieri, mercoledì 25 febbraio, per la presenza di due cavalli in libertà sulla carreggiata. È successo a Occhieppo Superiore. A dare l’allarme è stata una persona di passaggio, che ha allertato il 112 per segnalare la situazione, anche alla luce del potenziale pericolo per gli animali e gli automobilisti di passaggio.

Due cavalli in libertà sulla strada verso Pollone

Secondo quanto ricostruito, i cavalli uno di colore nero e l’altro chiaro – stavano percorrendo un tratto di strada in direzione Pollone, creando una situazione di rischio per automobilisti e motociclisti in transito.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Mongrando insieme ai militari forestali di Sordevolo, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad avviare le verifiche per risalire al proprietario degli animali.

Erano scappati da un recinto

Nel giro di breve tempo è stato rintracciato il proprietario. Dagli accertamenti è emerso che i cavalli si trovavano all’interno di un recinto temporaneo e che, evidentemente, erano riusciti a oltrepassarlo e a fuggire.

Fortunatamente l’episodio non ha causato incidenti né danni a persone o mezzi. Gli animali sono stati recuperati e riportati al sicuro.

