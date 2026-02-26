Seguici su

Cavalli in libertà sulla strada per Pollone

Erano scappati da un recinto temporaneo. I carabinieri sono riusciti a rintracciare il proprietario prima che qualcuno si facesse male

Pubblicato

10 secondi fa

il

cavalli in libertà
Foto di repertorio

Momenti di apprensione nella mattinata di ieri, mercoledì 25 febbraio, per la presenza di due cavalli in libertà sulla carreggiata. È successo a Occhieppo Superiore. A dare l’allarme è stata una persona di passaggio, che ha allertato il 112 per segnalare la situazione, anche alla luce del potenziale pericolo per gli animali e gli automobilisti di passaggio.

Due cavalli in libertà sulla strada verso Pollone

Secondo quanto ricostruito, i cavalli  uno di colore nero e l’altro chiaro – stavano percorrendo un tratto di strada in direzione Pollone, creando una situazione di rischio per automobilisti e motociclisti in transito.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Mongrando insieme ai militari forestali di Sordevolo, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad avviare le verifiche per risalire al proprietario degli animali.

Erano scappati da un recinto

Nel giro di breve tempo è stato rintracciato il proprietario. Dagli accertamenti è emerso che i cavalli si trovavano all’interno di un recinto temporaneo e che, evidentemente, erano riusciti a oltrepassarlo e a fuggire.

Fortunatamente l’episodio non ha causato incidenti né danni a persone o mezzi. Gli animali sono stati recuperati e riportati al sicuro.

