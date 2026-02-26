Addio a Gianni Orso, camionista ed esempio di generosità

L’alto Triverese e l’associazione Delfino piangono l’improvvisa scomparsa di Giambattista Orso, per tutti solo Gianni, volontario e volto conosciuto nel mondo dell’impegno sociale locale. Aveva 70 anni e viveva in frazione Lora.

Gianni Orso è morto a 70 anni. Il ricordo dell’Associazione Delfino: “Sei stato un supporto prezioso, grazie di tutto”

A ricordarlo con parole cariche di affetto è stata la stessa associazione con un messaggio diffuso nelle scorse ore: «Dobbiamo purtroppo salutare l’amico Gianni Orso, per anni nostro assiduo volontario. Camionista di professione, una volta andato in pensione ha continuato a fare chilometri entrando nella squadra dei nostri autisti. Per anni è stato un supporto prezioso nel trasporto di utenti e nel giro di distribuzione dei pasti. Grazie di tutto Gianni, ti ricordiamo con affetto. Un abbraccio ai parenti».

Dopo la pensione aveva messo tempo ed esperienza a disposizione degli altri

Autista per mestiere, autista anche per vocazione. Dopo una vita trascorsa sulle strade, una volta raggiunta la pensione Gianni non aveva scelto di fermarsi. Aveva deciso invece di mettere tempo ed esperienza a disposizione degli altri, diventando uno dei pilastri del servizio trasporti dell’associazione. Per molti utenti era un punto di riferimento discreto ma costante: sempre disponibile, affidabile, pronto a coprire turni e a macinare chilometri. Il suo contributo non si limitava al solo accompagnamento delle persone: fino ai tempi del Covid, Gianni era impegnato anche nel giro di distribuzione dei pasti a domicilio, un’attività fondamentale per tante famiglie e persone fragili del territorio.

Ogni tanto si recava in Australia a trovare i suoi due figli. Oltre a loro ha lasciato il fratello Giordano con Carolina.

I funerali sono stati celebrati una settimana fa nella chiesa parrocchiale di Trivero Matrice, alla presenza di molti amici oltre che tanti semplici conoscenti.

