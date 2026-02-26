Getta la droga e scappa via, arrestato dalla polizia.

Ha provato a disfarsi della droga, ma era troppo tardi: è stato raggiunto e fermato dalla polizia.

Martedì pomeriggio il giudice ha convalidato l’arresto di un giovane straniero finito nei guai per mezzo chilo di hashish. L’episodio è avvenuto il giorno precedente. Secondo l’accusa, vedendo avvicinarsi una volante della questura ha cercato di fuggire in via Repubblica, gettando via lo stupefacente che aveva con sé, suddiviso in cinque panetti.

Le sue azioni non gli hanno comunque evitato l’arresto: gli agenti lo hanno fermato e sono riusciti a recuperare la droga. In quei momenti il 24enne avrebbe provato in ogni modo a sfuggire al fermo, dovrà dunque rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale.

Nella giornata di ieri, assistito dall’avvocato Marco Cavicchioli, è comparso in tribunale per il processo per direttissima.

Dopo aver convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice ha fissato la prossima udienza per il 14 aprile.

