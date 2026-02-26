Seguici su

Auto si schianta contro un palo e il conducente si dà alla fuga

Notte movimentata al Villaggio Lamarmora

5 minuti fa

Intervento notturno dei Vigili del Fuoco a Biella, al Villaggio Lamarmora, tra via Rosmini e via Cavaglià.

La segnalazione è partita dalla Questura dopo che un’auto si è schiantata contro un palo. Quando i soccorritori sono arrivati, però, del guidatore non ci sarebbe stata traccia.

I pompieri hanno provveduto a rendere sicura la zona e il mezzo incidentato, scongiurando rischi per traffico e abitazioni. Proseguono le verifiche per risalire al proprietario del veicolo e chiarire la dinamica dell’incidente.

