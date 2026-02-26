BiellaCronaca
Auto si schianta contro un palo e il conducente si dà alla fuga
Notte movimentata al Villaggio Lamarmora
Auto si schianta contro un palo e il conducente si dà alla fuga.
Auto si schianta contro un palo e il conducente si dà alla fuga
Intervento notturno dei Vigili del Fuoco a Biella, al Villaggio Lamarmora, tra via Rosmini e via Cavaglià.
La segnalazione è partita dalla Questura dopo che un’auto si è schiantata contro un palo. Quando i soccorritori sono arrivati, però, del guidatore non ci sarebbe stata traccia.
I pompieri hanno provveduto a rendere sicura la zona e il mezzo incidentato, scongiurando rischi per traffico e abitazioni. Proseguono le verifiche per risalire al proprietario del veicolo e chiarire la dinamica dell’incidente.
Immagine di repertorio
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità3 giorni fa
Il sindaco scopre le carte: «Ecco dove sposteremo il mercato» – VIDEO
Biella5 ore fa
Addio a Cecile, morta a soli 58 anni per un malore
Circondario22 ore fa
19enne investito mentre si allena e scontro fra due auto nel tentativo di scansarlo
Fuori provincia22 ore fa
E’ morto il bimbo di 5 mesi caduto dalle braccia della mamma
Cronaca2 giorni fa