CronacaValle Cervo
Donna tira un pugno a un uomo, intervengono i carabinieri
La persona aggredita è stata accompagnata al pronto soccorso
Aggredisce un uomo e gli tira un pugno. È questa la prima parziale ricostruzione di quanto accaduto ieri pomeriggio nei pressi di un bar in Valle Cervo.
Stando a quanto si apprende una donna poco più che trentenne, già nota alle forze dell’ordine, avrebbe improvvisamente iniziato a creare problemi, arrivando a colpire un uomo di circa 65 anni. Apparentemente senza alcun motivo.
Sul posto sono intervenuti i i carabinieri di Occhieppo, che hanno riportato tutti alla calma. L’uomo colpito è stato accompagnato al pronto soccorso per le medicazioni del caso.
