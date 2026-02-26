Donna tira un pugno a un uomo, intervengono i carabinieri

Aggredisce un uomo e gli tira un pugno. È questa la prima parziale ricostruzione di quanto accaduto ieri pomeriggio nei pressi di un bar in Valle Cervo.

Stando a quanto si apprende una donna poco più che trentenne, già nota alle forze dell’ordine, avrebbe improvvisamente iniziato a creare problemi, arrivando a colpire un uomo di circa 65 anni. Apparentemente senza alcun motivo.

Sul posto sono intervenuti i i carabinieri di Occhieppo, che hanno riportato tutti alla calma. L’uomo colpito è stato accompagnato al pronto soccorso per le medicazioni del caso.

