E’ morto il ragazzino travolto da un’auto mentre andava a scuola

E’ morto il ragazzino travolto l’altro giorno mentre si recava a scuola. Il decesso è avvenuto all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino dove era stato trasportato in condizioni disperate.

La vittima, Mark Ricard Mariut, aveva 14 anni. Come ogni mattina, raggiungeva a piedi la fermata del bus lungo la provinciale 590 a San Sebastiano da Po, un tratto privo di marciapiedi e strisce pedonali. Il ragazzo stava andando a scuola a Chivasso quando è stato travolto da una Mercedes Classe E guidata da un 54enne torinese.

LEGGI ANCHE: Estrae la pistola in un negozio di via Italia

La procura di Ivrea ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale per chiarire la dinamica dell’incidente, mentre il conducente, illeso ma sotto shock, è stato iscritto nel registro degli indagati. Non è ancora chiaro se il giovane stesse attraversando la strada o camminando sul ciglio.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook