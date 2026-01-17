Seguici su

CronacaFuori provincia

E’ morto il ragazzino travolto da un’auto mentre andava a scuola

Aveva 14 anni

Pubblicato

1 ora fa

il

E' morto il ragazzino travolto da un'auto mentre andava a scuola

E’ morto il ragazzino travolto l’altro giorno mentre si recava a scuola. Il decesso è avvenuto all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino dove era stato trasportato in condizioni disperate.

La vittima, Mark Ricard Mariut, aveva 14 anni. Come ogni mattina, raggiungeva a piedi la fermata del bus lungo la provinciale 590 a San Sebastiano da Po, un tratto privo di marciapiedi e strisce pedonali. Il ragazzo stava andando a scuola a Chivasso quando è stato travolto da una Mercedes Classe E guidata da un 54enne torinese.

LEGGI ANCHE: Estrae la pistola in un negozio di via Italia

La procura di Ivrea ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale per chiarire la dinamica dell’incidente, mentre il conducente, illeso ma sotto shock, è stato iscritto nel registro degli indagati. Non è ancora chiaro se il giovane stesse attraversando la strada o camminando sul ciglio.

 

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.