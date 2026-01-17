BiellaCronaca
Estrae la pistola in un negozio di via Italia
E’ intervenuta la Polizia
Estrae la pistola in un negozio di via Italia. Folle gesto ieri pomeriggio nel cuore di Biella.
Entra in un negozio di via Italia, a Biella, estrae una pistola e urla: “Fermi tutti, sono armato”. Il titolare dell’esercizio chiama la Polizia e l’uomo aggiunge: “Non c’è problema, la aspetto fuori”.
L’assurda vicenda si è consumata nel pomeriggio di ieri. Alla vista degli agenti il protagonista, 60 anni, senza fissa dimora, non ha opposto resistenza. E’ stato bloccato e disarmato. Solo a quel punto si è scoperto che si trattava di una pistola giocattolo.
L’uomo, che è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, non ha fornito alcuna spiegazione del folle gesto.
