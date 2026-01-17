Seguici su

Estrae la pistola in un negozio di via Italia. Folle gesto ieri pomeriggio nel cuore di Biella.

Entra in un negozio di via Italia, a Biella, estrae una pistola e urla: “Fermi tutti, sono armato”. Il titolare dell’esercizio chiama la Polizia e l’uomo aggiunge: “Non c’è problema, la aspetto fuori”.

L’assurda vicenda si è consumata nel pomeriggio di ieri. Alla vista degli agenti il protagonista, 60 anni, senza fissa dimora, non ha opposto resistenza. E’ stato bloccato e disarmato. Solo a quel punto si è scoperto che si trattava di una pistola giocattolo.

L’uomo, che è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, non ha fornito alcuna spiegazione del folle gesto.

Foto di repertorio

