Mezza Biella al freddo fino a domani. Termosifoni spenti a causa di un guasto nella tubatura principale.

I termosifoni di biella collegati al teleriscaldamento hanno smesso di funzionare ieri sera alle 21. A causa di un guasto nella tubatura principale della rete sotterranea, non lontano dalla centrale di via Ambrosetti.

La Engie, la società che gestisce il servizio, aveva già individuato la perdita a metà giornata ma prima di chiudere i rubinetti e interrompere la fornitura ha deciso di avvisare tutti gli utenti per dare il tempo di correre ai ripari.

Nella serata di ieri sono cominciate le operazioni che proseguiranno per tutta la giornata odierna e si concluderanno, salvo imprevisti, alle 8 di domattina, quando i termosifoni torneranno a ricevere l’acqua calda dalla centrale.

