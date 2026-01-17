Seguici su

AttualitàBiella

Mezza Biella al freddo fino a domani

Per un guasto alla rete del teleriscaldamento

Pubblicato

1 ora fa

il

Mezza Biella al freddo fino a domani

Mezza Biella al freddo fino a domani. Termosifoni spenti a causa di un guasto nella tubatura principale.

I termosifoni di biella collegati al teleriscaldamento hanno smesso di funzionare ieri sera alle 21. A causa di un guasto nella tubatura principale della rete sotterranea, non lontano dalla centrale di via Ambrosetti.

La Engie, la società che gestisce il servizio, aveva già individuato la perdita a metà giornata ma prima di chiudere i rubinetti e interrompere la fornitura ha deciso di avvisare tutti gli utenti per dare il tempo di correre ai ripari.

Nella serata di ieri sono cominciate le operazioni che proseguiranno per tutta la giornata odierna e si concluderanno, salvo imprevisti, alle 8 di domattina, quando i termosifoni torneranno a ricevere l’acqua calda dalla centrale.

Tutti i particolari della vicenda su La Provincia di Biella.it in edicola oggi, sabato 17 gennaio.

LEGGI ANCHE: A Biella un fine settimana con la pioggia

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.