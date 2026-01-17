A Biella un fine settimana con la pioggia. Cieli molto nuvolosi o coperti sia oggi che domani. Temperatura minima di 5 gradi emassima di 7.

Un’area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con acquazzoni o temporali in attenuazione nel corso della serata. Nello specifico a Biella oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata, sono previsti 8mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1505m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

Domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1510m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

