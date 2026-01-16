Seguici su

Sandigliano: auto sui binari e treno bloccato LE FOTO

Il treno ha preso in pieno un pezzo di guardrail finito sulle rotaie

Pubblicato

6 minuti fa

il

Nel pomeriggio di oggi alle 15:20 i Vigili del fuoco di Biella sono intervenuti a Sandigliano per un incidente stradale che vedeva coinvolta un’autovettura.

Sandigliano: Vigili del fuoco impegnati sui binari ferroviari

L’auto ha terminato la sua corsa finendo sottosopra sulla banchina laterale ai binari.
All’arrivo dei Vigili del fuoco, all’interno dell’auto non vi era nessuna persona.
Il treno, al suo passaggio, ha rallentato urtando il guardrail abbattuto dall’auto e trascinato per alcune centinaia di metro fino al suo totale arresto.
Sul treno vi sono circa una trentina di persone (illese) che attendono i bus navette di RFI per essere portati alla loro destinazione.
Sul posto anche Carabinieri e 118
