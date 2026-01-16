Si è insediato questa mattina, nella Sala Consiliare di Palazzo Oropa, il secondo Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi.

A fare gli onori di casa il Sindaco Marzio Olivero, l’assessore all’Istruzione Livia Caldesi e il Presidente del Consiglio Comunale Luca Zani. Presenti in sala anche le dirigenze scolastiche, gli insegnanti, i rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Territoriale, alcuni consiglieri comunali e, per l’associazione coordinatrice Cor et Amor, Luca Nardi.

Dopo le votazioni ufficiali, vissute con grande emozione dai ragazzi e dalle ragazze eletti, si è svolta la cerimonia di consegna delle coccarde, che ciascun consigliere ha appuntato al petto come simbolo del proprio impegno civico. La fascia tricolore, simbolo del Presidente del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, è stata assegnata a Carlo Quaglino, mentre Kamila Tavares Vendraminetto è stata eletta Vicepresidente.

A Biella si è insediato il Consiglio delle Ragazze e dei Ragazzi

«Il Consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi – ha dichiarato l’assessore all’Istruzione Livia Caldesi – è uno strumento fondamentale per educare alla partecipazione, al rispetto delle istituzioni e al confronto democratico. È un percorso che aiuta i più giovani a sentirsi parte attiva della comunità e a sviluppare senso di responsabilità e cittadinanza consapevole».

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Marzio Olivero: «Vedere questa sala animata dai ragazzi e dalle ragazze è sempre un momento di grande valore per la città. Il Consiglio delle Ragazze e dei Ragazzi rappresenta un investimento sul futuro, perché insegna fin da giovani l’importanza dell’ascolto, del dialogo e dell’impegno per il bene comune. A tutti loro va il mio augurio di buon lavoro, con la speranza che questa esperienza lasci un segno positivo nel loro percorso di crescita».

