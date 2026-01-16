Seguici su

Rubata bicicletta nel cortile della scuola di Biella

I ladri avrebbero rotto la catena portando via il mezzo

15 minuti fa

Furto subito da un allievo in una scuola di Biella. Gli avrebbero rubato una bici elettrica dall’interno del cortile della scuola. I ladri avrebbero rotto la catena portando via il mezzo.

Sul posto è giunta una pattuglia dei carabinieri. L’allievo di origine straniera è stato invitato a presentarsi per la denuncia.

