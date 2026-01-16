AttualitàBiella
Rubata bicicletta nel cortile della scuola di Biella
I ladri avrebbero rotto la catena portando via il mezzo
Furto subito da un allievo in una scuola di Biella. Gli avrebbero rubato una bici elettrica dall’interno del cortile della scuola. I ladri avrebbero rotto la catena portando via il mezzo.
Sul posto è giunta una pattuglia dei carabinieri. L’allievo di origine straniera è stato invitato a presentarsi per la denuncia.
