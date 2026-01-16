In occasione del Mondiale di calcio che si terrà quest’anno in Messico, Gianni Rivera ha lanciato un tour esclusivo di dieci date nei Milan Club italiani. Tra queste tappe figura Biella, unica data in Piemonte, che si prepara ad accogliere una delle figure più iconiche della storia del calcio italiano. Personaggio notoriamente riservato, la presenza di Rivera rende l’evento particolarmente

significativo.

Il Golden boy Gianni Rivera ospite a Biella

Pallone d’Oro, bandiera e simbolo del Milan, campione d’Europa e vicecampione del mondo: Gianni Rivera rappresenta una delle leggende più limpide e amate del nostro sport. Sabato 24 gennaio alle ore 17.00, il “Golden Boy” sarà ospite del Milan Club Biella presso la Biblioteca

Civica di Biella per la presentazione del libro “Gianni Rivera – Ieri e Oggi” (Marconi Productions, 2015).

L’incontro, organizzato in collaborazione con l’Assessorato allo Sport e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Biella, sarà moderato dallo scrittore e giornalista televisivo Luca Serafini. Si tratta del secondo grande campione rossonero ospitato in città dopo Franco Baresi, a conferma dell’impegno del Milan Club Biella nella promozione di eventi sportivi e culturali di alto profilo.

Nato nel 1943, Rivera esordì in Serie A con l’Alessandria, la squadra della sua città natale, a soli 15

anni nel 1959, prima di trasferirsi al Milan nella stagione successiva. Con la maglia rossonera ha

giocato per 19 stagioni conquistando tre Scudetti, due Coppe dei Campioni, quattro Coppe Italia e

una Coppa Intercontinentale. Nel 1969 è stato il primo calciatore italiano a vincere il Pallone d’Oro.

Campione di stile ed eleganza, Rivera ha segnato un’epoca, utilizzando il rettangolo di gioco come

un artista utilizza la tela per creare bellezza. Con la Nazionale italiana ha collezionato 60 presenze e

14 reti: tra queste resta indimenticabile il gol del definitivo 4-3 contro la Germania Ovest nella

semifinale del Mondiale 1970 in Messico, una prodezza che appartiene alla storia del calcio e

all’immaginario collettivo.

Durante la serata verrà anche dato spazio all'Associazione "Fonte di Vita ODV" che si occupa

di realizzare pozzi d’acqua potabile nei posti più remoti dell'Etiopia.

