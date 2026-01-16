L’Assemblea Elettiva dei Soci del Panathlon Club di Biella ha avuto luogo presso la Sede del Circolo Sociale di Biella martedì 13 gennaio 2026, il Consueto Convivio ha raggiunto l’evocativo traguardo del numero “700” quasi a sottolineare l’importanza e la storicità della serata.

Panathlon Club di Biella: il convivio numero 700

All’ingresso tutti i Soci presenti hanno ricevuto il numero “speciale” del Notiziario del Panathlon Club di Biella che, redatto splendidamente dal Segretario Ercole Passera, ha riassunto i due anni di attività del Club di Servizio biellese.

Nel Notiziario i Soci hanno potuto ripercorrere attività ed i Convivi degli ultimi due anni del Club guidati dalla Presidenza di Anna Zumaglini.

Fotografie, racconti, ospiti di rilievo sono la testimonianza ed il ricordo tangibile dell’impegno sportivo e sociale del Panathlon di Biella.

Nella sua “Relazione Morale” di fine mandato la Presidente Anna Zumaglini ha sottolineato l’impegno, la condivisione ed il lavoro del Consiglio Direttivo per perseguire gli obiettivi in linea con i valori fondanti del Club, un lungo applauso è stato tributato dall’Assemblea alla Presidente uscente ed al suo Consiglio per l’attività svolta e per gli indubbi risultati ottenuti.

Il Tesoriere Gianni D’Adamo ha illustrato all’Assemblea la situazione finanziaria dell’anno 2025 e il bilancio previsionale del 2026, dettagliando in particolar modo le uscite per le attività di servizio del Club.

Durante il Convivio, che è stato allietato gastronomicamente da una deliziosa “Bagna Cauda” dello Chef Elion, i presenti hanno votato (tra la cinquina di candidati prescelti dall’apposita commissione) per l’assegnazione del “Premio Panathlon” che sarà conferito nella stagione 2026.

Dopo la cena conviviale si sono svolte le votazioni per l’elezione del nuovo Presidente, del nuovo Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori Contabili e del Collegio di Garanzia Statutaria.

Presidente per il biennio 2026-27 è stato eletto Eugenio Zamperone, nel suo discorso, il neo Presidente ha rimarcato la sua volontà di proseguire con le linee tracciate dalla presidenza Zumaglini e dei suoi predecessori, sottolineando l’impegno e la spinta per superare le difficoltà che hanno avuto negli ultimi anni tutti Club di Servizio, confermando di come sarà importante e necessario coinvolgere sempre di più ampi settori dello Sport e della società civile per continuare e migliorare le attività del Club.

Il nuovo Consiglio Direttivo sarà composto da: Ettore Antoniotti, Fabrizio Corbetta, Roberto Gatti, Laura Gelso, Raffaella Merlo Bilotti, Luca Monteleone e Alberto Monticone.

La serata si è chiusa con il momento speciale dove Raffaella Merlo Bilotti ha consegnato alla Anna Zumaglini un ricordo tangibile da parte di tutti i Soci per il lavoro e l’impegno di questo biennio, il Consigliere Mario Banfo ha preparato poi uno splendido album fotografico che ricorderà alla Past President tutti i momenti salienti del biennio trascorso, con le bellissime immagini dei Convivi, delle attività, dei Soci e dei Consiglieri uscenti.

