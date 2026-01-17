Seguici su

CircondarioCronaca

Era rubata l’auto finita sui binari del treno a Sandigliano

Indagano i carabinieri

Pubblicato

20 minuti fa

il

Era rubata l'auto finita sui binari del treno a Sandigliano

Era rubata l’auto finita sui binari del treno a Sandigliano. La conferma arriva dalle forze dell’ordine. Il mezzo, di proprietà di una donna, era  sparito poco prima dal cortile di una casa. Questo spiega per quale motivo il protagonista dell’incidente si è subito dileguato.

LEGGI ANCHE: Mezza Biella al freddo per un guasto al teleriscaldamento

Il fatto, ricordiamo, è avvenuto nel pomeriggio di ieri quando il ladro ha perso il controllo della vettura che è finita giù da una riva terminando la corsa sui finari della ferrovia.

Le indagini sono svolte dai carabinieri.

Tutti i particolari sul giornale La Provincia di Biella.it in edicola oggi, sabato 17 gennaio.

 

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.