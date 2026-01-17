Era rubata l’auto finita sui binari del treno a Sandigliano. La conferma arriva dalle forze dell’ordine. Il mezzo, di proprietà di una donna, era sparito poco prima dal cortile di una casa. Questo spiega per quale motivo il protagonista dell’incidente si è subito dileguato.

Il fatto, ricordiamo, è avvenuto nel pomeriggio di ieri quando il ladro ha perso il controllo della vettura che è finita giù da una riva terminando la corsa sui finari della ferrovia.

Le indagini sono svolte dai carabinieri.

