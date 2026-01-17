Seguici su

Si ribalta con l’auto lungo la super e poi sparisce

E' successo questa notte

Si ribalta con l’auto lungo la superstrada e poi sparisce. E’ successo la notte scorsa, fra Vigliano e Valdengo, in direzione Biella, nei pressi della Bennet. La vettura è stata avvistata, nel verde ai margini della carreggiata, da un automobilista di passaggio che ha subito allertato i  carabinieri.

Oltre ai militari dell’Arma, sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. All’interno del mezzo però non c’era nessuno.

La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.

