Danneggia alcuni oggetti e si spoglia ad Andorno Micca

Sul posto i carabinieri di Mongrando e il 118. In supermercato l’uomo, già noto, ha rotto un cancelletto e si è abbassato i pantaloni. Diverse le chiamate ai soccorsi. L’uomo è stato portato in ospedale per le cure del caso

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook