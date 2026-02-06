Seguici su

Danneggia alcuni oggetti e si spoglia ad Andorno Micca

Sul posto il 118 e i carabinieri per riportare il soggetto alla calma.

Danneggia alcuni oggetti e si spoglia ad Andorno Micca

 

Sul posto i carabinieri di Mongrando e il 118.  In supermercato l’uomo, già noto, ha rotto un cancelletto e si è abbassato i pantaloni. Diverse le chiamate ai soccorsi. L’uomo è stato portato in ospedale per le cure del caso

