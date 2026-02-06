CronacaValle Cervo
Danneggia alcuni oggetti e si spoglia ad Andorno Micca
Sul posto il 118 e i carabinieri per riportare il soggetto alla calma.
Sul posto i carabinieri di Mongrando e il 118. In supermercato l’uomo, già noto, ha rotto un cancelletto e si è abbassato i pantaloni. Diverse le chiamate ai soccorsi. L’uomo è stato portato in ospedale per le cure del caso
