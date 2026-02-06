Si picchiano all’alberghiero Gae Aulenti: uno in ospedale

Durante l’orario di lezione nei corridoi del Gae Aulenti di Biella è scoppiato lo scontro tra alcuni studenti. Uno è finito anche in pronto soccorso, mentre sul posto sono intervenuti gli uomini della questura.

