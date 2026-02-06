Ancora un’auto in fiamme a Biella: è successo l’altra sera

Seguici su

E’ stato necessario l’intervento dei vigili fuoco nella notte di mercoledì 5 febbraio per spegnere le fiamme divampate da un’auto parcheggiata.

La vettura era stata sistemata tra via Marconi e via Crosa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco prima che l’incendio si propagasse anche alle auto vicine o interessasse le abitazioni.

Ancora da chiarire le cause. Ma sta di fatto che nell’ultimo periodo a Biella diverse auto hanno preso fuoco.

