AttualitàBiella
Ancora un’auto in fiamme a Biella: è successo l’altra sera
Nell’ultimo periodo in città diverse vetture sono andate a fuoco
E’ stato necessario l’intervento dei vigili fuoco nella notte di mercoledì 5 febbraio per spegnere le fiamme divampate da un’auto parcheggiata.
La vettura era stata sistemata tra via Marconi e via Crosa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco prima che l’incendio si propagasse anche alle auto vicine o interessasse le abitazioni.
Ancora da chiarire le cause. Ma sta di fatto che nell’ultimo periodo a Biella diverse auto hanno preso fuoco.
