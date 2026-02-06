Presso il Day Hospital Centralizzato dell’ASL di Biella è stato realizzato un progetto di “Oncologia Digitale”.

Il Day Hospital Centralizzato dell’Ospedale di Biella

Consente di ottimizzare la qualità e la sicurezza nelle diverse fasi del percorso di gestione delle terapie per i pazienti oncoematologici, grazie all’informatizzazione e alla riorganizzazione dei processi assistenziali. Si tratta di un modello introdotto e collaudato da circa un anno e che ora è a pieno regime e colloca l’esperienza del Day Hospital Centralizzato di Biella in questo ambito tra le più avanzate a livello nazionale.

L’innovazione ha richiesto un lavoro preparatorio di alcuni anni da parte di équipe multiprofessionali e nel corso del 2025 ha consentito di accogliere e seguire oltre mille persone in trattamento farmacologico tramite pompe infusionali collegate e monitorate direttamente all’applicativo che gestisce ogni singola prescrizione personalizzata per ciascun paziente.

La prevalenza del cancro — ovvero il numero di persone vive dopo una diagnosi — è in costante crescita. Come confermato anche dai dati resi pubblici relativamente all’anno 2024 dal Ministero della Salute, oltre 3,7 milioni di cittadini italiani vivono con una diagnosi di tumore, corrispondente a una quota superiore al 6% della popolazione. Questo dato riflette non solo l’aumento dei nuovi casi, ma anche i progressi nella diagnosi precoce e nelle terapie oncologiche che consentono una sopravvivenza più lunga.

L’aumento della sopravvivenza ha determinato una progressiva trasformazione del cancro da patologia acuta a condizione cronica, caratterizzata da percorsi assistenziali di lunga durata.

La cronicizzazione delle neoplasie si manifesta soprattutto per quei tumori in cui i trattamenti, inclusi la chirurgia, la chemioterapia, la terapia ormonale o le immunoterapie, consentono un controllo protratto della malattia o una sopravvivenza a lungo termine.

