Treni: aumenti in vista per i pendolari

Rincari sugli abbonamenti e sui biglietti anche sulle tratte biellesi

Pubblicato

13 secondi fa

il

In Piemonte sono in arrivo aumenti per i biglietti e gli abbonamenti di treni regionali e bus, previsti dall’1 luglio.

Questi adeguamenti, legati all’inflazione, portano il rincaro complessivo a circa il 20% rispetto al 2020. Nonostante gli aumenti, la Regione sta rinnovando la flotta, con nuovi treni previsti entro l’estate 2026.

Si prevedono rincari tra i 10 e i 50 centesimi per gli abbonamenti settimanali, da 50 centesimi a 2 euro sui mensili, e da 4 a 18 euro sugli annuali.

