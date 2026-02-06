AttualitàBiella
Treni: aumenti in vista per i pendolari
Rincari sugli abbonamenti e sui biglietti anche sulle tratte biellesi
In Piemonte sono in arrivo aumenti per i biglietti e gli abbonamenti di treni regionali e bus, previsti dall’1 luglio.
Questi adeguamenti, legati all’inflazione, portano il rincaro complessivo a circa il 20% rispetto al 2020. Nonostante gli aumenti, la Regione sta rinnovando la flotta, con nuovi treni previsti entro l’estate 2026.
Si prevedono rincari tra i 10 e i 50 centesimi per gli abbonamenti settimanali, da 50 centesimi a 2 euro sui mensili, e da 4 a 18 euro sugli annuali.
