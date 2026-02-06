Progetto Texploration nella sede di Magnolab

Martedì 10 Febbraio 2026 alle ore 10.00 nella sede di MagnoLab (Via Alcide De Gasperi, 26 Magnonevolo – Biella)

si svolgerà all’evento di conclusione del progetto Texploration, il progetto di open innovation a livello nazionale e internazionale promosso e lanciato da MagnoLab – rete di aziende per l’innovazione della filiera tessile con sede a Magnonevolo (Biella) – e realizzato da dpixel, la divisione di Fintech District che supporta la crescita delle startup e l’innovazione delle imprese favorendo le opportunità di business attraverso progetti di open innovation.

In particolare, i progetti che saranno presentati, frutto del lavoro congiunto di startup e aziende della filiera tessile, sono:

AI e Archivi Digitali: La Soluzione Filati Di.vè per decisioni commerciali migliori [Filati Di.Vé & E-Plato]

RE//ACT [Canalair & Mangrovia]

LoomCare [Maglificio Maggia & Aracne Textile Soultions]

Knowledge optimization of textile monitoring through AI [Pinter Group & E-Plato]

PET & COT [Filidea & Peter]

Hemp to Textile Production [Marchi&Fildi & Sylfib]

ReBlend [DBT Fibre & BioFashionTech]

Waste2Use [De Martini & CDC Studio]

FastTrack Info: documenti a portata di clic [Stamperia Alicese & E-Plato]

Real-Time Smart Tracking for Textile Production [Tintoria Finissaggio 2000 & Komete]

Durante l’evento, sono previsti desk per l’approfondimento di ciascun progetto, dei tour di MagnoLab e un pranzo di networking.

