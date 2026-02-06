Seguici su

AttualitàFuori provincia

Carabiniere trovato morto in auto vicino al cimitero

E’ successo vicino a Chivasso

Pubblicato

53 minuti fa

il

mongrando piange la scomparsa di adelina mercando

Un carabiniere di 45 anni, in servizio alla stazione di Chivasso, è stato trovato senza vita nel parcheggio dei cimitero. E’ accaduto intorno alle 13 di  giovedì 5 febbraio.

Carabiniere trovato morto in auto vicino al cimitero

Il militare era benvoluto e stimato da tutti: è stato trovato senza vita all’interno della sua autovettura, dietro a un vecchio chiosco abbandonato dopo un rogo. Lo riporta Prima Chivasso.

Pugliese d’origine, prima del trasferimento a Chivasso (dove viveva con la famiglia) aveva prestato a lungo servizio presso la caserma di Verolengo.

Allarme è scattato poco dopo le 13, ma all’arrivo dei carabinieri e dell’ambulanza della Croce rossa, con a bordo équipe medica del 118, per il militare non c’era già più nulla da fare.

Nel giro di pochi minuti il piazzale si è riempito di colleghi della compagnia di Chivasso e del Comando provinciale di Torino. In via Favorita sono giunti anche il comandante provinciale dell’arma, generale Roberto De Cinti, il cappellano militare don Diego Maritano, il servizio psicologico dell’Arma, il medico legale e il sindaco di Chivasso Claudio Castello.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.