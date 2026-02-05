Tifosi di Alessandria-Cuneo vandalizzano lo stadio di Vercelli – FOTO

Brutta sorpresa per la Pro: durante il match tra Alessandria e Cuneo, alcuni tifosi vandalizzano lo stadio di Vercelli, che era stato messo a disposizione per la finale di Coppa Italia d’Eccellenza.

Alessandria-Cuneo, tifosi vandalizzano lo stadio di Vercelli

Come riporta Prima Vercelli, si sono verificati atti vandalici e tensioni nel post-partita di Alessandria-Cuneo, disputata mercoledì 4 febbraio allo stadio Silvio Piola di Vercelli. A renderlo noto è stata la Fc Pro Vercelli 1892, che in una nota ufficiale ha espresso la più ferma condanna per quanto accaduto all’interno dell’impianto sportivo.

Secondo quanto comunicato dalla società, durante la partita e subito dopo si sarebbero verificati comportamenti riconducibili alla tifoseria dell’Alessandria che hanno provocato danni ingenti alla Gradinata Nord. Il bilancio è di numerosi seggiolini divelti e servizi igienici vandalizzati, con conseguente parziale inagibilità dello stadio. Danni rilevanti, si legge ancora, sarebbero stati riscontrati anche all’interno dello spogliatoio riservato ai tesserati dell’Alessandria.

“Fatti molto gravi”

«Si tratta di fatti di assoluta gravità, incompatibili con i principi di rispetto che devono caratterizzare ogni evento sportivo», sottolinea la Pro Vercelli nel comunicato, stigmatizzando inoltre quanto sarebbe avvenuto nel post-partita, quando “il Presidente dell’Alessandria avrebbe rivolto minacce verbali a un nostro dirigente, intervenuto unicamente per rappresentare, con toni civili e nel pieno rispetto dei ruoli, l’entità dei danni riscontrati”.

La Pro Vercelli valuta le vie legali

“La decisione di concedere l’utilizzo dello stadio – si legge ancora nel comunicato – era stata assunta con senso di responsabilità e spirito di collaborazione istituzionale, esclusivamente nell’interesse della competizione e del movimento calcistico, pur nella consapevolezza della storica rivalità sportiva tra le due società. Tale disponibilità presupponeva il rigoroso rispetto delle strutture e delle persone, condizioni per noi imprescindibili. Alla luce di quanto accaduto, F.C. Pro Vercelli 1892 si riserva di intraprendere ogni opportuna azione a tutela della propria immagine e del proprio patrimonio, auspicando un rapido e puntuale accertamento dei fatti e delle relative responsabilità da parte degli organi competenti. Il rispetto delle regole, delle infrastrutture e dei principi di correttezza rappresenta un fondamento irrinunciabile dello sport e deve essere garantito in ogni contesto”.

