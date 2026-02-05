Incidente sull’A4: traffico in tilt in direzione Milano.

Incidente sull’A4: traffico in tilt in direzione Milano

Serata di forti disagi lungo l’autostrada A4 Torino-Milano, dove ieri, mercoledì 4 febbraio, si sono registrate pesanti ripercussioni sulla circolazione in direzione Milano. Intorno alle 19.30, nel tratto compreso in prossimità dello svincolo di Settimo Torinese, il traffico ha subito un brusco rallentamento a seguito di un incidente stradale. Lo riportano i colleghi di Notizia Oggi

L’arteria, già interessata da flussi intensi per il rientro serale, è rapidamente andata in sofferenza. In un primo momento, sui pannelli a messaggio variabile è stata segnalata la presenza di un pedone sulla carreggiata, circostanza che ha indotto molti automobilisti a procedere con estrema cautela. Successivamente, però, è emerso che all’origine dei disagi vi sarebbe stato uno scontro tra due autovetture.

Subito si formano lunghe code

L’incidente ha avuto conseguenze immediate sulla viabilità, con la formazione di code compatte e una marcia estremamente lenta dei veicoli. Attraversare il tratto interessato ha richiesto tempi decisamente superiori alla norma: in alcuni casi sono stati necessari fino a 20 minuti per superare pochi chilometri, causando ritardi e disagi a numerosi pendolari.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, impegnati nella gestione del traffico e nei rilievi del caso, oltre ai mezzi di soccorso del 118 per l’assistenza alle persone coinvolte. Le ripercussioni del rallentamento si sono estese anche alla viabilità secondaria e alle strade di collegamento.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook