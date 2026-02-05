Camion finisce in un campo: strada bloccata per tre ore

Incidente a Candelo, in via Romolo Avanzi, dove un camion con rimorchio è uscito di carreggiata terminando la corsa in un campo, con ogni probabilità a seguito di una manovra errata.

I vigili del fuoco sono intervenuti con un’autogru per il recupero del mezzo, operazione che ha richiesto circa tre ore. La viabilità è stata temporaneamente interrotta. Nessuna persona sarebbe rimasta ferita.

Immagine di repertorio

