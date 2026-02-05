Crans Montana, Elsa è ancora grave a Zurigo.

Sono sempre molto gravi e delicate le condizioni di Elsa, la quindicenne biellese rimasta ustionata nell’incendio di Crans Montana.

«Sta subendo una serie di interventi – spiega il papà Lorenzo – allo scopo di migliorare il suo stato ancora molto poco rassicurante».

L’adolescente è sempre ricoverata all’ospedale di Zurigo, dove medici specializzati stanno tra l’altro monitorando con grande attenzione un’infezione sviluppatasi nei giorni scorsi a livello addominale.

Accanto a lei, come sempre, c’è la sua famiglia, sostenuta in questo difficile momento da tutto il Biellese.

