CossateseCronaca

Paura a Cossato, auto prende fuoco in superstrada

L’auto è stata avvolta da un incendio che ha causato gravi danni al veicolo

Pubblicato

7 minuti fa

il

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri, 4 febbraio, lungo la superstrada all’altezza dell’uscita di Cossato in direzione Masserano, dove un’auto è stata avvolta da un incendio che ha causato gravi danni al veicolo.

Le cause sono in fase di accertamento. I Vigili del Fuoco di Biella sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza il mezzo, dopo un primo tentativo di intervento da parte di un automobilista.

Non si segnalerebbero feriti. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti.

Immagine di repertorio

