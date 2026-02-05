CossateseCronaca
Paura a Cossato, auto prende fuoco in superstrada
Momenti di paura nel pomeriggio di ieri, 4 febbraio, lungo la superstrada all’altezza dell’uscita di Cossato in direzione Masserano, dove un’auto è stata avvolta da un incendio che ha causato gravi danni al veicolo.
Le cause sono in fase di accertamento. I Vigili del Fuoco di Biella sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza il mezzo, dopo un primo tentativo di intervento da parte di un automobilista.
Non si segnalerebbero feriti. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti.
Immagine di repertorio
